Rosa Bartra reta a estudiantes: "A quien me demuestre que la ley lo va a esclavizar, le pago la carrera"

El polémico proyecto de ley impulsado por la congresista fujimorista Rosa Bartra, que propone que los estudiantes de institutos tecnológicos laboren sin recibir una remuneración, sigue generando reacciones incluso de la misma autora de la iniciativa quien lanzó una apuesta a los estudiantes: "A quien me demuestre que la ley lo va a esclavizar, le pago la carrera".

En el programa 'Beto a Saber', al que también fueron invitados estudiantes de institutos tecnológicos y universidades, la congresista Ros Bartra aseveró: "A quien me demuestre que esta ley los va someter a una esclavitud le pago la carrera... Quien me demuestre que los va esclavizar por tres años le pago toda la carrera. Pido perdón y retiro el proyecto, y no voy hablar más del asunto, pero que me demuestren qué artículo de esta ley dice que los va esclavizar...".

La propuesta de la legisladora desató risas de los alumnos que acudieron al set de televisión. Uno de ellos le respondió y al final del programa le pidió irónicamente que le pague la carrera a la autora de lo que ellos consideran la "nueva ley pulpín" o del "esclavo juvenil".

El estudiante le increpó que "no es posible que una actividad productiva que puede generar ganancias a una empresa no pueda ser pagada".

"En este caso no es práctica, sino es para aprender; si no les gusta, se quedan en el aula. No es para trabajo... ¿Qué es lo que les molesta de mejorar su aprendizaje?", refirió Bartra sobre el proyecto de ley sobre las Modalidades Formativas Laborales.

Otra alumna le increpó a la congresista Rosa Bartra y le enfatizó que "somos practicantes y no esclavos; somos técnicos y no terroristas". Esto debido a que días atrás la parlamentaria refirió que quienes se oponen a esta ley son "terroristas".