El presidente del Directorio de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), Rubén Vargas, critica al Ejecutivo por buscar reempadronar a todos cocaleros del interior del país mediante una mesa de diálogo, cuando esa facultad le corresponde exclusivamente al Congreso. En esta entrevista, afirma, además, que buscarían legalizar la hoja de coca ilícita vinculada al narcotráfico.

¿Cómo observa esta política de Gobierno de buscar reeempadronar a cocaleros en respuesta ante varias demandas? ¿Cuántos son en total y cuántos faltan ingresar a ese padrón?

Primera cuestión, no es cierto que los pequeños agricultores no estén empadronados. En el registro de Enaco existen más de 93 mil personas registradas como productores lícitos de la hoja de coca. Del universo de los productores legales, el 80% están ubicados en la región Cusco, en las provincias de la Convención, Calca y otras. Allí están los agricultores tradicionales, esa la hoja que debemos defender porque se cultiva para el consumo tradicional y no para el narcotráfico.

Pero al haberse empadronado a aquellos agricultores que trabajan lícitamente entonces ¿en qué se sustenta este nuevo empadronamiento?

Ahí está el tema. La ley (22095) que obligó en 1978 a empadronar, tiene un dispositivo vigente que señala la prohibición de nuevos empadronamientos, porque se supone que los empadronados son suficientes para el consumo tradicional y legal.

¿Usted quiere decir que la premier trata de defender esos sectores que pertenecen a la hoja de coca ilegal?

Pero por supuesto. Cuando los congresistas oficialistas dicen que vamos a reempadronar o que vamos a abrir el nuevo padrón de cocaleros, lo que buscan es legalizar la hoja de coca que no es de consumo tradicional.

¿Qué debe ocurrir entonces? ¿Se requiere o no de otro padrón?

No pues, para qué. Ojo, si el Gobierno quisiera reempadronar a los nuevos cocaleros, tendría que hacerlo mediante una ley y no por la mesa de diálogo. El Congreso deberá aprobarla o modificar la actual norma. Pero igual estarían legalizando a productores vinculados al narcotráfico. (...) El Ejecutivo juega con las expectativas del campesino porque no se puede reempadronar como si fuera un acto administrativo.

¿Con lo que usted asegura podríamos pensar que quieren pasar por encima al Congreso?

Asumo la responsabilidad de lo que voy a decir: El Ejecutivo no puede empadronar ni puede hacer un nuevo padrón de cocaleros, eso es competencia del Congreso.

¿Y por qué instalan mesas de diálogos en regiones?

Demagogia. Buscan crear expectativas en la población campesina para que, cuando esto finalmente ocurra, le echen la culpa toda la culpa al Congreso de que no quiso empadronar. Si sabemos que más del 90% de la hoja de coca que tenemos en el Perú está vinculada a la cocaina o al narcotráfico, y aún así la queremos legalizar, signifca que no vamos a poder erradicarla.

¿Cuál es el interés por legalizar el 90% de la coca, que en su mayoría proviene del narcotráfico?

Están siguiendo la ruta que hizo Evo Morales en Bolivia de tener a un sector social como el campesino de la selva alta para sus fines políticos. Necesitan un sector social, en este caso, al agricultor cocalero para controlar las calles.

¿Cuántos productores son legales y cuántos no?

Son 500 mil familias a nivel nacional. De ese total, 93 mil están en el registro de Enaco, o sea, los legales. El resto que son más de 400 mil no son legales.

¿Qué rol cumple el congresista Guillermo Bermejo y el dirigente Julián Pérez Mallqui alias Cheldo?

Son apologistas de esta hoja de coca en la lógica de utilizar políticamente y de engaño permanente al campesino. No enfrentar al narcotráfico es una forma de matar a la democracia y afectar a la gobernabilidad en el Perú.

