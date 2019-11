"Sacha" es el candidato de los Quispe Palomino

Síguenos en Facebook

¿Sendero en campaña? Dos personajes vinculados a la agrupación terrorista que causó destrozos en el país de los años 80 buscan infiltrarse en las próximas elecciones legislativas del 2020, a través del partido político Renacimiento Unido Nacional (Runa) y Democracia Directa.

Según pudo corroborar Correo, Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como "Sacha", busca una curul en el Congreso con el número 19 por Lima. Este personaje se hizo conocido por aparecer en una foto con los miembros de la facción "Proseguir" de SL, encabezada por Víctor Quispe Palomino, (a) “José”.

En el retrato, "Sacha" aparece con 18 jóvenes ("Pioneritos"), además del cabecilla terrorista, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En los años 90, Villarroel Medina fue un soldado contrasubversivo, pero cambió a una posición ultrarradical. Actualmente, tiene no solo un estrecho vínculo con los senderistas, sino con gremios cocaleros y es un defensor acérrimo de lossembríos de hoja de coca, insumo esencial del narcotráfico.

"Sacha" fundó la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tawantinsuyu (Aspret), una imitación de la organización de Antauro Humala. Sin embargo, ambos han negado tener alguna relación. Su oferta electoral más estrafalaria es la entrega de un bono de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para los pacificadores del país, los licenciados de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa. Es decir, de llegar al Congreso, pretende entregarles la suma de 42 mil soles de los fondos públicos.

La oferta es engañosa, pues el Parlamento no tiene iniciativa de gasto. Además de ello, plantea una nueva Constitución y asegura ser el propulsor de una mesa de diálogo en el Vraem.

Sobre esta última propuesta, Villarroel anunció meses atrás que presentará un documento al presidente Martín Vizcarra, con el fin de iniciar una negociación y diálogo –al estilo de las FARC– entre el Gobierno y Sendero Luminoso.

Afinidad

Por propia confesión, “Sacha” declaró a la prensa que encontró afinidades con el grupo narcoterrorista y hasta negó que los Quispe Palomino se dediquen a esa actividad, pese a las evidencias mostradas por las autoridades.

Además de ello, justificó la violencia armada de SL.

"Hemos logrado entender que, desde su trinchera, ellos no tienen otra salida que morir en lucha, en armas, porque no tienen ninguna opción política (...) Las poblaciones cercanas al Vraem no son hostigadas por los Quispe Palomino. Ellos ya no abusan, no extorsionan, ni roban a los campesinos", dijo en junio del año pasado a un medio local.

La verdad

En diálogo con Correo, "Sacha" indicó que su relación con los Quispe Palomino es pública y que no tiene nada que ocultar.Asimismo, descartó tener una alianza política que busca "más violencia", sino paz.

Aseguró que no recibe financiamiento de Sendero, pero se jactó de ser el único contacto con ellos.

"Soy la única persona que oficialmente tiene contacto directo con él", admitió.

Sobre la publicación de su libro "Conversaciones con Víctor Quispe Palomino (Camarada José)", que será presentado el 2 de diciembre, Villarroel detalló que se trata de todos los diálogos que ha tenido con el cabecilla terrorista en el Vizcatán, zona que se encuentra en Ayacucho (Vraem), en el límite con Junín y Huancavelica.

Pacto

De acuerdo al presidente de la ONG de derechos humanos Waynakuna, Luis Alberto Sánchez, la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tawantinsuyu, dirigida por "Sacha", tiene un pacto político con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“Por esa relación, es preocupante la presencia de 'Sacha' Villarroel en una lista al Congreso por Lima", sostuvo el especialista en temas sobre terrorismo.

Sánchez señaló que la mencionada asociación busca ser el nexo entre los Quispe Palomino y los líderes sociales.

Cabe destacar que el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa millonaria por la información sobre el paradero de Víctor y Jorge Palomino, cabecillas senderistas.

Otro caso

Por si fuera poco con el caso de "Sacha", en el partido Democracia Directa figura la abogada Hada Mautino Tinoco, quien fue presidenta del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (Fedip) de Huaraz.

El 2018, Mautino Tinoco fue candidata sin éxito a la alcaldía del distrito de Independencia (Huaraz) por esta misma organización. Actualmente, postula al Congreso por Áncash en la lista de Democracia Directa con el número 4.

Su vínculo con Sendero Luminoso se da a través de la facción llamada línea "acuerdista" y creadora del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Esta relación se puso en evidencia en la campaña electoral de 2016, año en que el grupo político Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp) intentó presentar candidatos al Congreso. Entonces, Mautino Tinoco quiso ser candidada al Parlamento por Áncash.

En Lima, esa lista era encabezada por Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, abogados del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien actualmente purga prisión por la muerte de miles de personas.

Fudepp comparte el ideario y programa del movimiento que promueve el “pensamiento Gonzalo” y busca la amnistía para los terroristas presos.

Según el expediente R.N. EXP. N° 125- 2005 de la Primera Sala Penal Transitoria, Hada Mautino fue incriminada por el Ministerio Público por ser “integrante del grupo subversivo Sendero Luminoso y haber integrado el aparato de defensa legal, la Asociación de Abogados Democráticos del Comité Subzonal del Comité Norte Medio de SL.

Dicho tribunal señala que la acusada “se autoinculpó” de los cargos señalados.

Sin embargo, el magistrado ponente decidió absolverla con el argumento de la “duda razonable”.