Salaverry: "Luego de la reunión, tampoco vemos que haya algo en concreto"

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry, quien fue suspendido 120 días sin goce de haber por recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria, señaló que conversó con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, para plantearle su opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

"Desde mi punto de vista no se trata de adelantar o no (elecciones) para resolver una crisis política, sino para resolver la economía. Tenemos que bajar el ruido político, generar estabilidad, predictibilidad, seguridad jurídica y política. Si para eso necesitamos renovar el Congreso y el Ejecutivo, que así sea, pero no para contentar un grupo político o al presidente, sino para darle confianza a inversionistas que ahora están retrayendo sus inversiones", dijo en una entrevista a RPP.

Opinión

Salaverry detalló que conversó con el presidente de la República y le dijo su opinión "en persona y en privado". "Dependerá de él si escucha o no escucha, pero no podemos seguir dándonos el lujo de perder capitales", indicó.

El legislador de la bancada Unidos por la República descartó, sin embargo, que en esta conversación haya recibido alguna propuesta para ser parte del Ejecutivo o sumarse al gabinete de ministros.

"Yo he conversado con el presidente Vizcarra pero en ningún momento tocamos ese tema. No me lo ha planteado ni nadie cercano a él. Han sido solamente rumores. Conversamos con él sobre coyuntura política y diversos temas en los cuales me pidió opinión. Se las di y fui muy claro respecto a la visión que tengo del país y cómo creo que se están manejando las cosas, algunas cosas bien y otras que se pueden corregir, pero en ningún momento la posibilidad de formar parte del gabinete", aseguró.

Opina sobre Pedro Olaechea

De otro lado, Daniel Salaverry dijo que era muy pronto para dar una opinión sobre el desempeño de su sucesor en el máximo cargo del Congreso, Pedro Olaechea, pero comentó que él no hubiera tomado la decisión de consultar a un organismo internacional como la Comisión de Venecia sobre el adelanto de elecciones.

"Respeto las decisiones que toma la nueva Mesa Directiva. Yo no lo hubiera hecho. Si se tiene alguna duda respecto a la constitucionalidad o no del presidente, para eso tenemos al Tribunal Constitucional en el Perú. Saltarse al TC es una falta de respeto a los magistrados", indicó.

Asimismo, señaló que en el poco tiempo que lleva Pedro Olaechea como presidente del Congreso, comentó que "la única propuesta que ha tenido es una conversación (con Martín Vizcarra) en la iglesia San Francisco". "Luego de la reunión, tampoco vemos que haya algo en concreto que se haya plasmado o ejecutado", comentó.

Cabe recordar que Daniel Salaverry fue suspendido 120 días del Congreso por votación mayoritaria del pleno, en el cual se aprobó el informe de la Comisión de Ética que planteó esta sanción por considerar que el extitular del Legislativo mintió al incluir información falsa en informes de semana de representación.