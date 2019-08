Salvador del Solar sobre caso Chinchero: "Que se investigue lo que se tenga que investigar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministro (PCM) Salvador del Solar indicó que el jefe de Estado Martín Vizcarra "nunca se opone a ningún tipo de esclarecimiento", esto en relación al caso Chinchero.

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación reexaminará la situación legal del presidente de la República por su participación en la concesión del proyecto de construcción del aeropuerto internacional Chinchero (Cusco) al consorcio Kuntur Wasi S.A.

"Recordemos que se trata de un aeropuerto que viene de un contrato del Gobierno anterior, de un contrato que el presidente Vizcarra, cuando fue ministro, consideró que tenía condiciones inaceptable", señaló el premier a la pensa.

"Tuvo el cuidado de ofrecerle a la Contraloría que revise una posible adenda, la Contraloría no lo aceptó, el presidente renunció. No nos olvidemos que no se ha desembolsado un sol por ese contrato", agregó.

Acto seguido, Del Solar afirmó "que se investigue lo que se tenga que investigar" y que tanto "el presidente y todos los que somos parte de su Gobierno, no nos oponemos a ninguna investigación".

Por otro lado, respecto al proyecto de adelante de elecciones generales para el 2020 el titular del PCM indicó que se trata de "una medida seria" que "ofrece una salida" a la actual coyuntura por la que atraviesa el país.

"Se está proponiendo que el Congreso, en uso de la Constitución, modifique excepcionalmente la misma para que podamos irnos todos un año antes, y que de alguna manera se refresque el ambiente político, se vuelva a repartir la carta de poder. Estaremos para detallar nuestros argumentos e iniciar la conversación con el Congreso", afirmó.