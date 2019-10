Salvador Heresi: Las Fuerzas Armas y la Policía deberían ser neutrales tras disolución del Congreso (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El miembro del Congreso disuelto, Salvador Heresi, consideró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberían haber tomado una posición neutral ante la disolución del Parlamento.

En ese sentido, indicó que esa determinación del presidente Martín Vizcarra tiene "opiniones encontradas", por lo cual, las instituciones castrenses ni la Policía debieron respaldar al jefe de Estado.

"Si estuviéramos en el marco de una controversia; es decir, de no estar seguro de un golpe de Estado dado que hay opiniones encontradas, lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas y policiales es asumir una posición neutral", remarcó.

"No hay impedimento para ingreso al Congreso"

Respecto a la supuesta sesión del Pleno que se iba a realizar este viernes, Heresi pidió al jefe de Estado, que por lo menos les permita reunirse a los legisladores al interior del Parlamento porque es un recinto público.

"Por lo menos darle el derecho a reunión (en el mismo Parlamento) porque es un recinto público. La disolución significa la revocatoria de los mandatos, pero no significa que el Congreso deba ser cerrado o desaparecer. Tras la disolución hay la revocatoria de los mandatos quienes no integran la Comisión Permanente. No hay ningún impedimento para el ingreso", sostuvo.

El 30 de septiembre pasado, el mandatario disolvió el Congreso luego que el Pleno eligiera a un miembro del Tribunal Constitucional, pese a que Vizcarra adelantara que si se realizaba esa elección daría por denegada la cuestión de confianza.

La noche de ese mismo día, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con el presidente Vizcarra en Palacio de gobierno.