El propietario de la casa de la Calle Sarratea, en Breña, Alejandro Sánchez Sánchez, admitió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su ingreso en Palacio de Gobierno, para el cumpleaños de la pequeña hija del presidente Pedro Castillo, no fue registrado en la lista oficial de visitantes, revelación que sugiere la existencia de un registro paralelo de las personas que van a ver al mandatario.

MIRA ESTO: Pedro Castillo: dueño de casa de Breña y sobrino del presidente fueron citados al Congreso este viernes 7 | POLITICA | CORREO (diariocorreo.pe)

Al ser preguntado por el congresista Edgar Reymundo Mercado sobre su participación en la fiesta infantil, Sánchez Sánchez respondió: “asistí pero no tuve ninguna participación.

Llegué cuando ya había comenzado, estuve unos 40 minutos y me retiré. Ingresé con algunos familiares del presidente. No me registré al ingresar. No lo han solicitado. Ingresé en un vehículo como pasajero, junto con familiares del presidente”.

Precisó que ingresó con Fray Vásquez y Jean Carlos Vásquez, ambos sobrinos del presidente.

Reymundo preguntó cuántas veces había ingresado a Palacio sin saber si lo registraron o no. “Esa fue la única vez que ingresé a Palacio. Nunca más. En esa ocasión saludé al presidente, no me reuní con él. Él llegó tarde, después de la comida”.

No obstante, Reymundo le recordó que tiene un registro de visita al presidente el 21 de agosto de 2021. En esa ocasión se quedó dos horas y media. “No pues, una cosa es Palacio y otra es la residencia familiar”, trató de explicar.

Entregó videos de Sarratea al abogado del presidente

Alejandro Sánchez Sánchez, paisano de presidente Castillo y propietario de la casa que presuntamente fue utlizado por el mandatario para reuniones secretas con empresarios y amigos, dijo también que las grabaciones de dos cámaras de videovigilancia de la casa de Breña las entregó al abogado del presidente y no a la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Pachas: “No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea, no es función del presidente hacer listas” nndc | POLITICA | CORREO (diariocorreo.pe)

Como se recuerda, la Fiscalía hizo una diligencia el 19 de noviembre de 2021 en busca de estos materiales fílmicos pero el propietario de la casa interpuso excusas para retenerlos.

“El Ministerio Público llego a la casa y dejó un documento solicitando videos y dio 4 díaas. Los videos se le entrgó al abogado del presidnete Castillo”, dijo Sánchez ante la comisión de Fiscalizacion del Congreso. Reiteró que no lo entregó a la Fiscalía cuando este lo solicito.

“Noticias negativas”

Según el amigo chotano de Pedro Castillo, le pidio al productor de Cuarto Poder que no saliera al aire el reportaje de las reuniones secretas del presidente. Se había enterado de los detalles del reportaje días antes por una periodista del programa. Entonces le pidió al productor que no las emitiera y a cambio le daría “primicias” del presidente.

Su extraña concepción del papel de la prensa y lo “innecesario” de revelar “noticias negativas” aunque estas fuesen casos de corrupción, llamaron la atención de los congresistas.

“Lo hice por iniciativa personal. Creo es un deber velar por la buena gobernabilidad del país. Actué de buen fe, no hay nada ilícito. Sacar cosas innecesarias ponen inestabilidad en el país. No somos parte de la solución sino parte del problema con noticias negativas, dicho de paso, difamadoras.

Hablan de bolsas de plata, la libre expresión usados para difamar, mentir, editar, grabar sin permiso”.

En cuanto a la lobista Karelim López dijo que no la conocía.

“Yo no vivo en Breña. Se que el presidente llega cuando mi madre lo invitaba a almorzar o cenar. Del resto no tenia conocimiento. El ha tenido la disponibilidad de ingresar o traer visitas, no tengo espías, no tengo control. No tenia conocimiento que Karelim ingresaba a la casa , me enteré por los medios”.