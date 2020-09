Karem Roca, secretaria de Martín Vizcarra mantuvo una conversación telefónica con Richard Cisneros, más conocido como Richard “Swing”. En el audio difundido por Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización muestran el pesar y angustia por parte de Karem Roca tras una comunicación que tuvo con Martín Vizcarra.

“Richard te aseguro que así como el Presidente me ha traicionado a mi, te va a traicionar a ti. No le importa. Mira cuántos años he estado a su lado, me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho. Me ha humillado de la peor manera, se ha burlado de mi. Me ha dicho, ¿no has estado 10 años conmigo? ¿no has ganado?, renuncia pues, qué cosa más quieres. Me han obligado con esas cosas en televisión a que renuncie y yo no he querido renunciar, él solo quiere salvarse él y quedar bien y limpio”, dice entre sollozos Karem Roca en el tercer audio que publicó Edgar Alarcón.

Asimismo, comentó que “un amigo cercano al presidente me llamó y me dijo: ‘Karem renuncia, yo te consigo trabajo en la mina’. Quieren comprar mi silencio. No le debo un sol a Vizcarra”.

Richard “Swing” afirma tener pruebas

“Tengo todo guardado lo de Martín y hay cosas que tú no sabes, tengo conversaciones (audios) desde cuando hacíamos todo lo de Canadá, ahí se ve que hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que él llegue a ser presidente”, contó Richard Cisneros.