El feriado por Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP), quedó marcado por un brutal secuestro que dejó cuatro muertos en Trujillo, La Libertad.

Los Hechos

La víctima del rapto fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 32 años de edad.

Cerca de las 3:00 de la mañana, Lara salía de una discoteca cuando el vehículo en que viajaba fue obligado a detenerse por una camioneta blanca Hilux, de la cual descendieron 3 sujetos con armas de largo alcance y vestidos como agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

Los supuestos policías rodearon la camioneta Ford Raptor blanca, de placa CZI-019, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, urbanización El Recreo, a solo tres cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron cómo los hampones apuntaron a los tripulantes y coaccionaron a Lara a descender del auto, luego de asesinar al conductor.

Posteriormente, cuando su objetivo ya estaba fuera del auto, los delincuentes dispararon al resto de sus acompañantes y luego huyeron. Según información preliminar, estarían pidiendo un millón de soles por su rescate.

También se observa que uno de los criminales intentó llevarse el auto de Lara, pero su sistema de seguridad se activó y este no arrancó. Ante ello, tuvo que escapar a pie.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Farhad Andrea Monzón Lingán (20), quien sería pareja de Lara; Nadia Edith Urtecho Rodríguez (28), una joven que estaría vinculada a la producción de eventos; y los guardaespaldas del empresario: Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas (37) y Christopher Eduardo García Álvarez (33).

Antecedentes

Según reportes policiales, Lara fue detenido en 2020 durante un operativo en Trujillo y fue vinculado con la organización criminal “Los Topos del Frío”, banda presuntamente dedicada a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad.

En ese entonces, la PNP informó que esta red delictiva se extendió en las minas de Parcoy y que el mineral extraído era trasladado posteriormente a las ciudades de Lima, Ica, Piura y Arequipa para su procesamiento.

Respuesta

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó el plagio del empresario minero horas después del ataque.

“Los delincuentes han usado camionetas Hilux para simular una intervención policial. En todas partes del mundo, incluso en las ciudades más seguras, los delincuentes se visten de policías”, manifestó ante la prensa.

Asimismo, Espinoza indicó que hallaron las prendas policiales usadas por los agresores, además de la ropa de la víctima, que habría sido retirada para eliminar cualquier dispositivo de rastreo.

“Este no es un hecho cualquiera. Se venía alertando hace muchos meses, tanto así que la unidad antisecuestros permaneció un tiempo considerable en la jurisdicción y había alertado a las posibles víctimas”, señaló.

“En estos momentos el ciudadano se encuentra en poder de los secuestradores, que podrían pertenecer a las organizaciones criminales Los Pulpos y la Jauría”, añadió el alto oficial.

No obstante, para Espinoza este atentado responde a la captura del cabecilla Andy Quispe Cruz de “Los Pulpos”, ya que su detención habría afectado las finanzas de la banda y aceleró su necesidad de recaudar dinero mediante nuevos delitos.

Aseguró que la institución utilizará todos los recursos disponibles para dar con el paradero de Lara. “Los vamos a capturar y lo vamos a abatir. Así como han utilizado la fuerza, la policía de igual manera utilizará la fuerza letal”, sentenció.

Por su parte, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, cuestionó la eficacia del “Plan Cerco” frente a la magnitud del ataque.

“Se supone que, con bastante esfuerzo, municipalidad, gobierno regional han dotado de equipamiento. Me refiero a motocicletas y (...) más de 140 camionetas para el famoso Plan Cerco. Entonces (...) no funcionó el Plan Cerco, porque no han sido hasta el momento capturados”, precisó.

Reyna exhortó a la presidenta Keiko Fujimori y al ministro del Interior César Astudillo a viajar a su región para “dar la cara”.

“La presidenta no solamente tiene que dar logística, equipamiento, sino que la presidenta debería estar ya acá (...) debería estar el ministro del Interior dando la cara (...) no es cuestión de sacar a los soldados y ponerlos en la calle”, deploró.

A este llamado se sumó el Gobierno Regional de La Libertad, que no solo pidió la “presencia inmediata” de Fujimori sino también del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. “Necesitamos capturas realmente trascendentes”, puntualizó.