Luego de que el programa Beto A Saber difundiera la información de que el expresidente Martín Vizcarra se vacunó contra la COVID-19 con la fórmula del laboratorio chino Sinopharm, la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, comentó sobre el tema y aseguró que ha solicitado datos.

Además, no descartó que el exmandatario haya sido inscrito como voluntario de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, las cuales iniciaron cuando aún era jefe de Estado.

“Nosotros no tenemos la confirmación. Ahora, de repente habrán sido voluntarios (refiriéndose a Vizcarra y su esposa), yo no sé. De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. He pedido que me informen si aquí, en la Presidencia del Consejo de Ministros, tenemos algún dato al respecto”, sostuvo.

Bermúdez aseguró que entiende que todos los ensayos de este tipo cuentan con protocolos en cuanto a la revelación de la identidad de los participantes.

“Hemos recibido información de que desde la propia Sinopharm enviarían las dosis para las personas que participaron de estos ensayos. Acuérdense que a las personas que les pusieron placebo, les tienen que poner la vacuna”, comentó.

Otra persona que habló sobre el tema fue el periodista Carlos Paredes, autor de libro ‘El perfil del lagarto’, quien dijo haber consultado con fuentes diplomáticas acerca de la vacunación del expresidente y que estas le habían confirmado la información.

“La primera información que recibo son de fuentes diplomáticas chinas de alta credibilidad y me cuentan que había un ofrecimiento formal al gobierno peruano como contraprestación porque el Perú es un país donde se iba a hacer el ensayo clínico fase 3. El presidente rechazó la oferta para todo su gabinete y he indagado con empleados y funcionarios de Palacio de Gobierno. Ellos me han confirmado que ha habido dos ingresos de la brigada de enfermeras que han ido a vacunar. Una en setiembre y otra en octubre”, dijo.

