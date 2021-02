En la noche de este miércoles, Beto A Saber reveló que el expresidente de la República Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello, recibieron la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm en setiembre del 2020.

Según el mencionado programa, cuando llegaron especialistas de la salud desde China para realizar los ensayos clínicos le propusieron al mandatario inocular a él y a todos su gabinete de ministros, pero lo habría rechazado para evitar cualquier repercusión en plena pandemia.

El espacio conducido por Beto Ortiz informó que dos exministros narraron que para el 27 de setiembre del 2020, Vizcarra ya había sido vacunado con la primera dosis de la vacuna y la segunda la recibió tres semanas después.

Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), fue consultado sobre este tema y no confirmó ni descartó que el exmandatario haya sido inoculado con la vacuna de Sinopharm.

“Pregúntenselo a él en todo caso. Yo no puedo revelar quiénes han sido vacunados o no. Yo no puedo negar esa información de quiénes han sido vacunados y quiénes no. Yo no puedo revelar. El Comité de Ética obliga a mantener el hermetismo completo de quienes han recibido vacunas”, expresó.

Como se recuerda, médicos chinos llegaron el año pasado para iniciar con el ensayo clínico con voluntarios peruanos a cambio de reservar 38 millones de vacunas, de acuerdo con el programa.

Investigación de periodista

El periodista Carlos Paredes, autor de libro ‘El perfil del lagarto’, también afirmó que, tras consultar con fuentes diplomáticas y de Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra y su esposa se vacunaron contra el coronavirus.

“La primera información que recibo son de fuentes diplomáticas chinas de alta credibilidad y me cuentan que había un ofrecimiento formal al gobierno peruano como contraprestación porque el Perú es un país donde se iba a hacer el ensayo clínico fase 3. El presidente rechazó la oferta para todo su gabinete y he indagado con empleados y funcionarios de Palacio de Gobierno. Ellos me han confirmado que ha habido dos ingresos de la brigada de enfermeras que han ido a vacunar. Una en setiembre y otra en octubre”, aseveró.

