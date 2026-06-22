Mientras los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan resolviendo las últimas actas observadas y el proceso electoral avanza hacia su definición oficial, en Fuerza Popular se mantienen en un escenario de prudencia, aunque ya se definen las principales prioridades en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Según un reportaje de Punto Final, entre los principales ejes centrales están la seguridad ciudadana, preparación ante el fenómeno de El Niño y el manejo de la situación fiscal del país.

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad, la propuesta de Fuerza Popular incluye la implementación rápida de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i), un sistema destinado a integrar cámaras, comunicaciones y plataformas de monitoreo para mejorar la respuesta policial en tiempo real.

El plan plantea que este sistema pueda comenzar a ejecutarse en los primeros 100 días de gestión, junto con el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, la modernización de comisaría y la compra de patrulleros y de equipos de inteligencia mediante decretos de urgencia.

No obstante, especialistas advierten que la magnitud del proyecto podría extender sus plazos de ejecución. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que la implementación del C5i no solo requiere de inversión, sino también de buena estructura.

“Eso cuesta 500 millones de dólares y, de repente, en mil días se podría tener el esquema financiero y listo para ponerlo en práctica (...) El C5i necesita una ciudad inteligente para operar, y eso requiere semáforos automatizados y más cosas, pero no se tiene”, sostuvo.

Respecto a las leyes procrimen, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, indicó que serán evaluadas por una comisión que será integrada por las entidades correspondientes.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Otro de los desafíos inmediatos sería la gestión del fenómeno de El Niño, cuyo periodo crítico se proyecta entre diciembre de este año y abril del próximo.

El plan contempla la activación de fondos de contingencia a través de COFIDE para las pymes que se puedan ver afectadas.

Al respecto, Galarreta denunció que Juntos por el Perú estaría retrasando la transferencia de mando y, por ende, el trabajo inmediato ante estas emergencias. “Queremos saber cómo está la situación, qué maquinarias tener, qué canales. Todos saben cuándo va a venir el fenómeno de El Niño, pero no queremos correr”, dijo.

AJUSTE FISCAL

En el frente económico, distintos voceros del partido han expresado preocupación por el incremento del gasto público y los compromisos presupuestales asumidos en los últimos meses.

“Quieren dejar amarrado (al Perú) hasta diciembre los gastos. Hubo mucho festín en el Congreso. Se deben corregir las normas populistas”, afirmó Galarreta.

¿QUIÉNES INTEGRARÍAN EL GABINETE DE KEIKO FUJIMORI?

Aunque aún no existe confirmación oficial, en el entorno de Fuerza Popular ya circulan posibles nombres para un futuro gabinete ministerial.

Entre ellos figuran Luis Carranza para el Ministerio de Economía y Finanzas; Marco Vinelli en Agricultura y César Astudillo para Defensa. Para el Ministerio del Interior, se mencionan como alternativas a Marco Miyashiro, Fernando Rospogliosi y Juan Carlos Sotil Toledo.