Día decisivo. El pleno del Senado debatirá hoy el dictamen que concede al Gobierno la potestad de legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno El Niño.

La sesión se iniciará a las diez de la mañana y el debate se prolongará por dos horas y media.

MAYORÍA

Para su aprobación, la iniciativa requiere por lo menos 31 votos. Fuerza Popular tiene 22 senadores y Renovación Popular, ocho, lo que suma 30 respaldos. De esta manera, los cinco integrantes del Partido Cívico Obras, que apoyaron al oficialismo en la Comisión de Constitución, tienen en sus manos el resultado final.

El último lunes, el senador de Obras, Roger Astucuri, asistió a la Comisión de Constitución, le dio el quorum que necesitaba para sesionar y el voto para incorporar siete materias adicionales a las 20 facultades que respaldó la Cámara de Diputados. Lo acompañó el vocero Daniel Barragán. “No somos oposición, somos solución”, afirmó este tras las críticas de algunos legisladores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno.

Tras la ampliación de la lista, el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana anunció que su bancada presentará una cuestión de orden en el hemiciclo para que la propuesta vuelva a la comisión. Según consideró, la incorporación de los nuevos puntos vulneró la Constitución, el reglamento del Senado y las prerrogativas de la Cámara Baja.

Lejos del debate técnico, el parlamentario arremetió contra la bancada que dio el quorum y acudió a trabajar. “Hay que hacerle un monumento a Obras, un monumento a la inconsistencia, a la deslealtad y diríamos hasta una estatuilla al golpe”, expresó en RPP.