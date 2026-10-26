El Pleno del Senado debatirá este miércoles 28 dos dictámenes relacionados con el ingreso de personal militar de Chile al Perú y el procedimiento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La Junta de Portavoces aprobó por unanimidad incluir ambos asuntos en la agenda y darles trámite de urgencia.

Uno de los dictámenes fue elaborado por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, a partir del Proyecto de Resolución Legislativa 14. La iniciativa plantea autorizar el ingreso y tránsito en territorio peruano de una unidad naval y personal militar de Chile con armas de guerra.

El segundo dictamen corresponde a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores y está vinculado al Proyecto de Resolución Legislativa del Senado 11. El documento propone aprobar el Reglamento Especial de Elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Acuerdan tiempos para el debate

La Junta de Portavoces, que sesionó bajo la conducción del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, estableció que la discusión de cada asunto tendrá un tiempo total de 30 minutos. Ese periodo se distribuirá proporcionalmente entre los grupos parlamentarios y no se permitirán interrupciones.

Asimismo, los presidentes de las comisiones responsables contarán con 10 minutos para sustentar sus respectivos dictámenes ante el Pleno.