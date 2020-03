El empresario chileno Gerardo Sepúlveda y ex socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de su empresa Westfield Capital presentó un recurso de hábeas corpus contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho al supuestamente vulnerar sus derechos por mantenerlo como testigo en el caso del expresidente Alejandro Toledo investigado por el caso Lava Jato y dictarle impedimento de salida del país.

Según su abogado, Percy García Cavero, la situación varió desde cuando se emitió la decisión judicial de impedir su salida del país, en ese momento se le limitó la libertad de tránsito por la necesidad de que se le tome su declaración como testigo en la investigación que se le sigue al ex mandatario Toledo, pero eso varió con el brote del COVID-19.

Antes del estado de emergencia, dice García Cavero la Fiscalía tuvo nueve días como plazo para la toma de la declaración del también abogado chileno, pero que dicha institución no lo hizo, poniendo en riesgo la salud de su patrocinado quien padece de hipertensión.

“El señor Sepúlveda, es un ciudadano chileno de 55 años y con diagnóstico de hipertensión arteriral, cuyo arraigo se encuentra en Chile, por lo tanto, carece de la cobertura de un sistema de salud en el Perú. La medida dictada por el Poder Judicial pone en grave riesgo su salud ante el avance del coronavirus, no solo por el contagio sino por la posibilidad de no recibir una atención médica adecuada por no tener la nacionalidad peruana”, expresó.

CASO. El 26 de febrero el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la medida de impedimento de salida contra Gerardo Sepúlveda por un plazo de dos meses tras ser considerado testigo importante en el proceso penal seguido contra Toledo acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de adjudicarles la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3.

Según la Fiscalía, Sepúlveda el testimonio de Sepúlveda es clave en la investigación porque durante el régimen del ex mandatario su empresa Firts Capital y la de PPK (Westfield Capital) prestaron asesorías para algunas obras en nuestro país.