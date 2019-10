Si se suman penas, Luciana León podría ir 16 años a prisión

Síguenos en Facebook

La crítica situación legal de la legisladora aprista Luciana León podría llevarla a cumplir hasta 16 años de prisión tras conocerse sus vínculos con la red criminal "Los Intocables Ediles".

De acuerdo con la hipótesis fiscal, León cobraba cupos a cambio de realizar gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria aprovechando su cargo de congresista.

Sanciones

El penalista Andy Carrión sostuvo que León habría cometido el delito de tráfico de influencias, y solo por esa tipificación podría cumplir una pena de hasta 8 años de cárcel. "Y por ser funcionaria pública existe un agravante", dijo a Correo.

En esa línea, opinó que la pesquisa fiscal podría llevar a que la acusen por integrar una organización criminal y, en ese extremo, podría pedir hasta 25 años de prisión.

"A 'Los Intocables Ediles' se les ha imputado ese delito, y Luciana León, al ser gestora de obras y beneficiarse, podría encajar perfectamente", señaló.

Sin embargo, desde la óptica del penalista Julio Rodríguez, se podría acusar a León por los delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, que tienen penas de entre 9 y 16 años.

El fiscal del caso, Reynaldo Abia, ha explicado que existen registros de que León se reunió con Alexander Peña, nada menos que el financista de "Los Intocables Ediles".

Las pesquisas muestran que la congresista visitó a Peña en su casa y, de acuerdo con el registro de llamadas telefónicas, ambos tuvieron una serie de comunicaciones.

Diligencia

No obstante, consultado sobre el allanamiento a la casa de León, Mario Amoretti señaló que legalmente "no era posible", pues se requería una previa autorización del Congreso que permita el inicio de una investigación preparatoria. Añadió que aunque se entienda que su condición de congresista ha cesado, la Fiscalía no podía hacer nada hasta el 30 de octubre.