La investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante la segunda vuelta presidencial en un colegio de Los Olivos continúa en manos del Ministerio Público.

El abogado Carlos Quiroz, defensa de uno de los involucrados, informó que la situación jurídica de los investigados pasó de una intervención inicial a una detención, mientras se desarrollan las diligencias fiscales.

Quiroz brindó declaraciones a la prensa tras reunirse con su patrocinado y precisó qué cargos enfrentan.

“El delito que se les imputa es el delito contra la voluntad popular y derecho sufragio contra el Estado”, afirmó.

Como se sabe, la Fiscalía y la División de Investigación de Delitos contra el Estado detuvieron a Tomas Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz, integrantes de la mesa de sufragio 061020 de la institución educativa Enrique Milla Ochoa en Los Olivos, tras el hallazgo de 93 cédulas de votación previamente rayadas.

También se intervino a Oracio Rafaile Huamayalli, personero de Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, al respectó, dijo que Rafaile estaba asignado a otra mesa de sufragio.