Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo mencionada por Zamir Villaverde como una persona vinculada a supuestos actos ilícitos en las elecciones del 2021, se presentó ante la Comisión de Fiscalización en una sesión en la que evitó responder la mayoría de preguntas, alegando que eran repetitivas.

Barrera acudió por cuarta vez a la comisión presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular) y, a su salida, cuestionó la labor de la comisión al señalar que hay una actitud desafiante.

“Se me han preguntado las mismas preguntas. Esta comisión tiene un presupuesto para poder llegar a la verdad, tiene funcionarios, abogados, expertos y parece que no trabajan. El señor (Héctor Ventura) incluso tiene una actitud desafiante”, comentó a su salida del Congreso.

“Por eso hace dos días que estuve acá he manifestado mi disconformidad, me he molestado con esta comisión”, agregó, en alusión al incidente que protagonizó el miércoles, cuando se retiró antes de atender las preguntas de los parlamentarios.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización este viernes, Silvia Barrear respondió casi todas las preguntas señalando que se reiteraba en lo que había manifestado en sus anteriores presentaciones, tanto como testigo como investigada.

Esto, a pesar de los reclamos de congresistas como Héctor Ventura y Martha Moyano, quienes le exhortaban que responda claramente ya que la comisión podía hacer “20 veces la misma pregunta”.

Declaraciones de Silvia Barrera ante la comisión

“Lo que estoy viendo es que la comisión me hace las mismas preguntas para que entre en contradicción y ellos especulen. Yo ya dije mi verdad”, manifestó.

Barrera respondió, en la comisión, que acudió a Palacio de Gobierno para acompañar a Bruno Pacheco antes que este último asumiera el cargo de secretario general del Despacho Presidencial el pasado 4 de agosto del 2021. Ese mismo día, estuvieron también Vladimir Meza y Zamir Villaverde. Sin embrago, la exalcaldesa dijo que deberán ser ellos los que respondan los motivos de su visita.

“Yo he asistido a una reunión con el señor Pacheco. No logramos (vernos), vino unos escasos minutos y se retiró. Estábamos ahí las personas que menciona (Meza y Villaverde). Los he visto pero manifiesto que el señor Pacheco tendría que decir (por qué los convocó)”, respondió ante la prensa.