La vida de la presidenta Dina Boluarte habría cambiado completamente tras asumir el cargo como jefa de Estado. La mandataria habría pasado de usar accesorios de fantasía, ropa sencilla y celulares de gama media a lucir costosos Rolex y otros artículos de lujo.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la presidenta se habría desenvuelto como una funcionaria de Reniec que le permitía vivir como clase media. En el 2019, tras postular a la alcaldía de Surquillo y perder, también se divorciaría de su entonces esposo.

Pronto, se uniría a las filas de Perú Libre para ser parte del equipo de Pedro Castillo. En aquella ocasión, declaró su casa en el distrito limeño valorizada en S/ 323,456.06 y su auto Honda valorizado en 85 mil soles. Según Maritza Sánchez, exasistente de Boluarte en campaña, la entonces candidata a la vicepresidencia no lucía ningún lujo. “No tenía (...) algún signo que me dijera ella tiene dinero”, sostuvo.

Incluso, refirió que durante el debate presidencial, Dina Boluarte se presentó con una blusa “no adecuada”, ante la vestimenta de los otros equipos, por lo que Sánchez le presta una blusa que es aceptada por la ahora presidenta.

Además agrega que era el investigado Henry Shimabukuro quien solventaba gastos de trasporte y más duante la campaña de Perú Libre.

“ Clase media estaba evidenciado, pero no creo que haya tenido lujos. Ella ha ido con nosotros 24/7 en la campaña y la carencia que se veía era bastante grande ”, dijo Shimabukuro al programa de América Televisión. Incluso reveló que Boluarte se caracterizaba por su forma de ser humilde y por sus desgastadas botas negras.

“En su mano una pitita color rojo como pulsera o colets de cabello o un reloj. Una vez la vi con un reloj bastante sencillo y barato que ha simple vista determiné que era un reloj de 20 soles o 30 soles. Un reloj muy barato, simple. Y bueno sus aretes de fantasía que siempre cargaba, eso era todo”, aseguró Shimabukuro.

El investigado también contó que la primera vez que Dina Boluate se subió a su auto Lexus, ella le dijo: “ingeniero, que bonito es su carro. Primera vez que subo a un vehículo alta gama”.

Por su parte, Teo Berru, excolaborador de campaña de Dina Boluarte, también refirió que nunca vio a la mandataria llevar joyas de lujo ni siquiera de “oro o plata”.

El mismo Berru comentó que en un evento Anthony Pinedo, dueño de estaciones de grifo PICORP, le entregó un presente a la entonces candidata. Ante las evidencias, el empresario tuvo que aceptar a Cuarto Poder que le dio un regalo a Boluarte, pero recalcó que se trataba de un libro del sector de combustibles.

“Le hice entrega de un libro del sector combustibles. Fuera del mencionado libro (que no es un artículo de lujo ni mucho menos), no he obsequiado nada a la Presidente Boluarte”, escribió Pinedo.

“Muchas cámaras, muchos dirigentes, todo el mundo a filmado todo el mundo a grabado y pueden dar fe que lo que yo digo (que Anthony Pinedo dio un regalo a la jefa de Estado) es verdad”, reafirmó Berru.

