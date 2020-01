Tras no tener ningún representante en el Congreso de la República, Solidaridad Nacional tomó la decisión de remover a excandidatos que pueden “afectar” el rumbo político con miras a las elecciones presidenciales en el 2021, donde tendrán como figura a Rafael López Aliaga, según informó a Correo el vocero del partido político, Yorry Warthon.

“Dentro del plan de reestructuración, Solidaridad Nacional ha dispuesto conservar en sus filas a ex candidatos que considera son fundamentales para la ejecución del plan nacional con miras a las elecciones presidenciales 2021. Sin perjuicio de ello, se ha dispuesto la remoción de algunos elementos que pueden afectar el rumbo político del PSN con miras hacia elecciones venideras”, expresó el también abogado a este diario.

“Solidaridad Nacional continúa al servicio de la población. Ello implica mantenerse firme en el ideario político que ha logrado trasmitir a lo largo de la contienda electoral para las elecciones 2020”, agregó.

Al ser consultado sobre quiénes no continuarán en el mencionado partido político, Warthon no quiso dar nombres. Sin embargo, fuentes dentro del partido informaron a Correo que se tratarían de Yeni Vilcatoma, Eugenio Medina y Áxel Gallardo.

Este diario se comunicó con Vilcatoma, quien no quiso dar más detalles y afirmó que se pronunciará la próxima semana cuando haya analizado la situación.

Se conoció que la exprocuradora no tenía una buena relación con Solidaridad Nacional. Esto luego de que haya calificado de “mentirosa” y “manipuladora” a Rosa Bartra y tras haber indicado en Twitter que la “jefa de campaña hace lo que le da la gana”.

Eugenio Medina sí confirmó que no seguirá en Solidaridad Nacional. “Sí, han salido algunos candidatos, pero en mi caso no he sido removido, me he despedido en los mejores términos. Yo he sido invitado para esta elección, acabada también culminó la invitación”, manifestó.

