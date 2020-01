La candidata por Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma, usó su cuenta de Twitter para denunciar que el partido por el cual postula no le dejó asistir al debate realizado este último domingo por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Envíe mis propuestas legislativas como se me pidió, para el tema anticorrupción pero no me permitieron participar”, escribió la ex integrante de la bancada fujimorista en el Congreso.

Asimismo, Vilcatoma señaló a Nelly Cuadros como quien “usurpó” su lugar en el debate: “Estaba inscrita, mi asistencia fue confirmada, pero mi lugar fue usurpado por Nelly Cuadros”. En esa línea, la candidata al parlamento consideró que la acción de Cuadros fue “sin respeto alguno de las reglas del debate”.

Vilcatoma no escatimó en indicar que la jefa de campaña del partido amarillo “hace lo que le da la gana” y que lo señalado por el partido sobre la acreditación de Nelly Cuadros para el debate “era falso”.

Finalmente, la abogada informó que decidió no asistir al debate luego de que las redes sociales del partido anunciaran a Nelly Cuadros en su lugar, lo cual comprendió como “una desinvitación” a participar del evento.