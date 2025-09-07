La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el vacado expresidente Pedro Castillo y sus exministros de Vivienda, Geiner Alvarado, y de Justicia, Félix Chero.

La denuncia ante la SAC, que preside Lady Camones (APP), fue presentada por el Ministerio Público por el presunto delito contra la administración pública en la figura de cohecho pasivo propio y cohecho impropio.

Según la Fiscalía, los presuntos delitos habrían ocurrido entre el 2021 y 2022, cuando Castillo habría solicitado y recibido dinero de origen ilícito de parte de Alvarado.