El vocero de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Daniel Navarro, conversó con diario Correo y respondió algunas preguntas en relación a proyectos de ley que aprobó la Comisión de Educación del Congreso en contra de la reforma universitaria.

¿Qué opinión le merece la reciente aprobación de dos proyectos en la comisión de Educación que van en contra de la reforma universitaria?

Es preocupante que desde la Comisión de Educación salgan proyectos legislativos que no tomen en cuenta las opiniones técnicas de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación y la Dirección General de Educación Superior del Minedu, quienes han emitido opinión desfavorable y han recomendado su archivamiento. Como bien se ha señalado, el sistema anterior tenía una serie de dificultades porque era un sistema que no brindaba condiciones de calidad a los estudiantes universitarios, como lo declaró el TC “la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario, el mismo que solo podría ser reparado mediante la adopción del Estado de medidas institucionales para reformar la educación universitaria”.

¿Es un retroceso a lo logrado hasta la fecha?

Sería un retroceso a lo logrado por la reforma universitaria: un sistema universitario diferente y ordenado, con importantes avances en investigación, con mayores niveles de innovación científica y tecnológica y con mejores condiciones de docencia. El país cuenta ahora con 94 universidades, entre públicas y privadas, que cumplen las condiciones básicas de calidad y que albergan a más de 1 millón 100 mil estudiantes universitarios.

¿Cómo afectará a la educación? ¿A los estudiantes?

No se puede retroceder en lo avanzado, la responsabilidad del Estado es garantizar una educación superior universitaria de calidad. No podemos volver a un modelo que no funcionaba, donde estudiantes no laboraban en las carreras estudiaban

¿Por qué considera que algunas bancadas pretenden otorgarles una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada?

Algunos miembros del Congreso han tenido una posición contraria a la Ley Universitaria, sin embargo, la ciudadanía y la opinión pública ha mostrado su respaldo a esta política de Estado exitosa. Es importante recordar que las universidades han tenido varios años para adecuarse a lo establecido por la Ley Universitaria, estas nuevas oportunidades no garantizan que se adecúen en este nuevo plazo.

De promulgarse las normas que van contra la reforma universitaria ¿Qué acciones tomarán? ¿Irán ante el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles serán sus argumentos?

Sabemos que va a primar el derecho a una educación de calidad sobre cualquier interés de otra índole. Desde la Sunedu seguiremos apostando por la mejora continua en las universidades para que la ciudadanía acceda a una educación con mayores estándares de calidad.

