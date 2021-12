La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, presidida por el congresista Álex Flores Ramírez (Perú Libre), aprobó por mayoría modificar la denominación del Ministerio de Cultura por la del “Ministerio de las Culturas”, tal como lo propuso el presidente Pedro Castillo durante la toma de mando, en julio pasado.

Durante el debate, desarrollado la mañana de este 13 de diciembre, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) alertó que resulta “innecesario” cambiar la denominación debido a que “toda vez que la palabra cultura es muy amplia y abarca a todas las culturas”.

A su turno, Susel Paredes (no agrupada) se mostró a favor de la iniciativa y afirmó que “lo que no se reconoce no existe. Reconocer que hay una diversidad cultural nos une”. Finalmente, el dictamen fue aprobado por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención.

El 28 de julio, el mandatario Pedro Castillo anunció que en su gestión se realizará una reestructuración del Ministerio de Cultura y que este será renombrado como “Ministerio de las Culturas”.

En aquel entonces, el jefe de Estado señaló que tal cambio será con el objetivo de “interculturalizar al Estado” y reconocer las diversas culturas y lenguas vigentes.

“Se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el Ministerio de las Culturas”, aseveró en su mensaje a la Nación.

Comisión de Cultura: piden reconocer acueductos de Cantalloc

Por otro lado, en la Comisión de Cultura intervino la representante del alcalde de Nasca, Diana Quiroz, quien expuso el pedido para que se declare como patrimonio de la humanidad a los acueductos de Cantalloc, construidos por la cultura Nasca y que están ubicados a 4 kilómetros al norte de la ciudad sureña.

También se atendió la exposición sobre la situación en que se encuentra el patrimonio documental nacional y que estuvo a cargo del vicepresidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo Archivístico, Melchor Baldeón.