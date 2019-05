Susana Villarán: "No me quejo, no le tengo miedo a la prisión"

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán tomó la palabra en la audiencia de apelación a los 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por los aportes que recibió de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campañas del 'No a la revocatoria' y la reelección municipal.

"Estoy segura de que la Fiscalía no podrá probar que lidero una organización criminal, que estoy metida en un delito de lavado de activos. (...) Estoy segura de ello", sostuvo.

"Siempre he vivido de mi trabajo y mi patrimonio personal no se ha incrementado luego de cumplir función pública alguna", refirió.

"Fue liberador para mí pedir perdón. He pedido perdón por no haberles dicho antes lo del financiamiento. (...) No me quejo, no le tengo miedo a la prisión", dijo.

Asimismo, la exburgomaestre expresó que no se fugará del país, porque "no huye de sus responsabilidades". "Quiero que la Fiscalía acuse y pronto", concluyó.

Cabe recordar que la Fiscalía le atribuye a Villarán de la Puente la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y lavado de activos.