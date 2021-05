La virtual congresista del Partido Morado Susel Paredes señaló que votará nulo en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).

En RPP Televisión, indicó que Fuerza Ciudadana, movimiento al que pertenece, definirá este miércoles 12 de mayo su posición con respecto al balotaje entre ambos postulantes a la Presidencia, el próximo 6 de junio.

“Nosotros tenemos la posición de Fuerza Ciudadana, que es otra. Nuestra posición es no a Keiko de ninguna manera. Respecto de Castillo, hay dos opiniones dentro de la militancia de Fuerza Ciudadana, que es voto por Castillo o voto nulo de protesta. Esto se va a votar mañana. Mi opinión es que yo voy a votar nulo”, expresó.

Sobre Keiko Fujimori, remarcó que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, “fue una tragedia para el país” tras el autogolpe de 1992 y ella misma le ha hecho “todo el mal” posible a la democracia peruana en los últimos cinco años.

“Sobre Keiko está claro, su padre fue una tragedia para el país, dio un golpe de Estado, robó, mató, está preso el señor. La hija, la postulante a la Presidencia, ha hecho en estos últimos cinco años todo el mal que se ha podido hacer a la democracia peruana, se ha tumbado Consejos de Ministros completos, a los ministros los tenía hartos, perdiendo el tiempo, todo el tiempo, citándolos a las comisiones”, acotó.

Susel Paredes también remarcó que una posición similar sobre Keiko Fujimori tienen otros virtuales congresistas del Partido Morado, como Edward Málaga Trillo y Flor Pablo.

Respecto a Pedro Castillo, la virtual parlamentaria consideró que sus constantes idas y vueltas le producen “gran desconfianza”, además de que no tiene un plan para enfrentar la pandemia del COVID-19.

“Que nos diga que el enfoque de género no es prioritario, es un problema para mí y para nuestra comunidad. Después, que se diga y se desdiga me produce gran desconfianza. No tiene un plan COVID, ni un plan post COVID, ni un plan de 100 días contra el COVID. No sabemos nada”, subrayó.

