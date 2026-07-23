El Tribunal Constitucional (TC) decidió incorporar al Ministerio Público al proceso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala, tras aceptar el pedido formulado por la Fiscalía de Lavado de Activos.

La resolución permite la participación del fiscal Germán Juárez Atoche como litisconsorte facultativo pasivo, al considerar que el fallo que emita el TC tendrá incidencia directa en el proceso penal que se sigue en la vía ordinaria.

El hábeas corpus, interpuesto por el abogado Edison Huamán Chacón, busca anular las resoluciones 37 y 38, así como una sentencia de casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que rechazaron una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa durante la etapa intermedia del proceso.

Con esta acción constitucional, la defensa de Humala pretende que se disponga el sobreseimiento y archivo definitivo del proceso penal que afronta el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos, vinculado al financiamiento de sus campañas electorales.

Además, la incorporación del Ministerio Público permitirá que la Fiscalía exponga sus argumentos ante el Tribunal Constitucional y participe en el análisis del caso, considerando que la decisión que adopte este órgano podría tener efectos sobre la continuidad del proceso judicial que enfrenta el exjefe de Estado por presunto lavado de activos.