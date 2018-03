​Tensión en la clase política a dos días de la votación por la vacancia de PPK

Síguenos en Facebook y YouTube

“No me rindo y sigo firme con mi pueblo. Mi labor no ha terminado”, fueron las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski, desde la región Iquitos, a dos días de la votación por la vacancia presidencial, acto que definirá si continúa o no como máxima autoridad en el Perú.

Este jueves 22 de marzo, el Mandatario acudirá al pleno para exponer su defensa, pero esta semana el debate ha desatado crispación en la clase política.

OPTIMISTA. El presidente Kuczysnki se mostró optimista y dijo que a su Gobierno le “irá bien” en el debate del pleno sobre la moción de vacancia. “Yo sé que el jueves nos irá bien y después, como siempre, daremos el otro cachete. Somos gente cristiana, que perdona. Queremos reconciliación”, manifestó.

Dijo que “su misión no ha terminado” y que no se deja “patear por injusticias, abusos y mentiras”. También instó a sectores de izquierda, centro y derecha a trabajar por el progreso del Perú, pese a las diferentes ideologías.

A su vez, la premier Mercedes Aráoz advirtió que -tras la difusión del informe de la UIF sobre los movimientos bancarios de PPK- existe “un psicosocial” que busca dañar “la moral del Presidente” y “empujarlo a la renuncia”.

DISCREPANCIA. En tanto, las discusiones en el Palacio Legislativo se intensificaron, ante la aparente “compra” de legisladores para votar en contra del pedido para destituir al jefe de Estado.

Milagros Salazar (FP) denunció que se estaría ofreciendo hasta “200 mil dólares y ocho proyectos para sus regiones”, a quienes que se manifiesten en contra de la vacancia presidencial.

Dijo que el Ministerio Público “debería abrir un proceso preliminar para desvirtuar si verdaderamente hay compra de congresistas o no”.

Dicha acusación fue respaldada por su compañero de bancada Héctor Becerril, quien -vía Twitter- calificó como “gravísimo” que el Gobierno ofrezca dinero y obras a posibles aliados.

Al respecto, la congresista Maritza García, del bloque de Kenji Fujimori, lamentó “que se juegue con el honor de los congresistas” y descartó que el Gobierno ofrezca pagos para cambiar votos a su favor; mientras que Clayton Galván sostuvo que “fácil es acusar sin pruebas”, a fin de “enturbiar y manosear la decisión de votar contra la vacancia. Algunos se escudan en su inmunidad parlamentaria en desmedro de un voto de conciencia”, indicó.

EL DATO:

- Congresista Héctor becerril considera grave que el gobierno ofrezca dinero y obras a posibles aliados.