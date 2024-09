El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, se pronunció hoy respecto al decreto de urgencia 013-2024, con el cual se destinó apoyo financiero por 750 millones de dólares a favor de Petroperú. Mucho justificó que no existe un marco legal para quebrar a la empresa estatal.

Explicó que en el escenario de dar la disolución de Petroperú, los acreedores exigirían que se cumpla las obligaciones pendientes, las cuales ascienden a más de 4 mil millones de dólares.

“A veces, en el pueblo se dice que ‘por qué se le sigue dando plata’, o que ‘debe quebrar’. En primer lugar, no hay ley, no tenemos marco legal para quebrar la empresa”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Mucho agregó: “Segundo es que, como dice el artículo 407 (de la Ley General de Sociedades), si hay causas de quiebra o de disolución, inmediatamente los bonistas por 3 000 millones, y la deuda CESCE de 1 300 (millones), estarían ya cobrando al día siguiente del anuncio (…), y eso el país no lo puede permitir”.

La capitalización ha sido cuestionada por un sector político que considera que el Estado no debería seguir brindando salvatajes económicos a favor de Petroperú, como lo señaló el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

El legislador advirtió que el dinero pudo servir para atender la crisis por incendios forestales que se vive en Perú y países aledaños.

“Esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía. Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa”, observó.

El titular de la Mesa Directiva del Parlamento aclaró que con este nuevo desembolso, a la fecha, se sumaría más de 8 mil millones de dólares en sustentos económicos a la compañía petrolera.





