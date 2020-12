La falta de una buena conexión a Internet fue el motivo que aducen un grupo congresistas de diversas bancadas para justificar su falta a la Comisión Economía del Congreso, el pasado 24 de diciembre, donde se debió aprobar el dictamen sobre la nueva ley agraria.

Así lo dieron a conocer tres de los seis parlamentarios ausentes consultados por Correo.

INTERNET. Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) señaló que la señal de su Internet pudo conectarse justo cuando se reprogramó la sesión de la Comisión de Economía por falta de quórum.

“No falté, demoré en ingresar (...). Lamentablemente el Internet no es bueno en Loreto. Cuando ingresé, estuvimos conectados algunos, pero la sesión ya se había levantado”, sostuvo.

Asimismo, el apepista añadió que no fue notificado para participar en dicha sesión. “Yo me entero cuando mi colega César Combina me avisa”, explicó.

Por su parte, Juan Carlos Oyola (Acción Popular) señaló que también ingresó cuando la sesión fue levantada. “Estoy en Pisco y por la zona donde estoy el Internet se corta”, sostuvo.

Afirmó que a través del chat de WhatsApp confirmó su asistencia, pero no fue considerado.

A su turno, Yván Quispe (Frente Amplio) señaló que solicitó una licencia a la Comisión de Economía debido a que no tenía conexión a internet.

“Presente mi licencia desde temprano y debió estar el accesitario, mi colega Lenin Bazán, quien se encontraba con los pobladores en el norte y tampoco tenía conexión”, añadió.

Una fuente de Podemos aseveró que en reemplazo de José Luna debió acudir Cecilia García, quien ha participado en las últimas sesiones de Economía, pero ninguno contestó nuestras llamadas.