Tribunal Constitucional deja el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia

Revés para el Ejecutivo. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, anunció ayer, sorpresivamente, que su institución optó por no ser parte del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. La decisión fue adoptada de manera unánime por el pleno del TC y con la presencia de los siete magistrados supremos que lo integran, informó Blume en una breve conferencia de prensa.

Asimismo, anotó que el TC, conforme al artículo 201 de la Constitución, es un ente “autónomo, independiente y responsable del control de la Constitución”.Por ello, a partir de la fecha, “no intervendrá en el mencionado Consejo institucionalmente ni a través de su presidente”.

Su creación

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se creó el 30 de enero, por el Congreso, a través de la Ley 30942.Su creación fue propuesta por el Gobierno, lo cual fue anunciado en el primer mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, en julio de 2018.

Fue una de las 8 propuestas legislativas del Gobierno, luego del estallido de casos de corrupción que implicaban a fiscales y jueces.El Consejo lo integran los máximos representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, el TC, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

El pasado 28 de mayo, en Palacio de Gobierno, se acordó que sea Martín Vizcarra quien lo presida.Sus funciones son impulsar la reforma del sistema de justicia, formular los criterios para elaborar la política nacional de reforma de justicia, entre otras.

El Consejo tendrá una presidencia alternada entre quienes lo integran por el periodo de un año. Sus sesiones se realizan una vez al mes de manera ordinaria y se pueden convocar de forma extraordinaria cuando lo requiera el presidente. Las decisiones se adoptan por consenso y las sesiones y acuerdos son públicos.

Opiniones

Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga opinó que ese organismo no está amparado por la Constitución. “Es una decisión razonable del TC”, dijo.Otro motivo podría ser que no quieren verse involucrados en “el fiasco” para elegir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Según interpretó, la decisión constituye el fracaso de la reforma de justicia y podría tener un efecto en cadena.Por su parte, Víctor García Toma consideró que el TC no debió alejarse del Consejo porque existe una ley de por medio.

“Mientras esa ley no sea derogada o declarada inconstitucional, el TC tiene mandato y cumplimiento obligatorio”, expresó.Agregó que la del TC “es una actitud que debe reconsiderar” o, en todo caso, pedir que la norma sea modificada para que los excluya.