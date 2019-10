Tribunal Constitucional podría dar la razón al Congreso sin anular elecciones 2020

Síguenos en Facebook

Expectativa. El ansiado pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias ha dado lugar a que especialistas evalúen escenarios posibles tras la respuesta del máximo intérprete de la Carta Magna.

Uno de ellos, planteado por el abogado Javier de Belaunde, consiste en que, bajo el supuesto de que el TC resuelva a favor de la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, ello no implicaría que se dé marcha atrás a la convocatoria a comicios congresales extraordinarios en enero del 2020.

Mañana, el pleno del TC evaluará la admisibilidad del recurso de Olaechea, así como el pedido para que Gonzalo Ortiz de Zevallos se sume a este organismo tras su elección por parte del Congreso disuelto.

"Sí puede (declararse en parte el recurso), porque el Código Procesal Constitucional y la interpretación que ha hecho el TC es que ellos pueden regular los efectos de sus sentencias. Entonces, creo que es muy bueno que la Comisión Permanente haya planteado este caso al TC. (...) Pero creo que no va a ser útil para lo que ellos quieren. Ellos no van a lograr conseguir volver en el tiempo a la época en que eran congresistas, volver en el tiempo a cuando no habían elecciones", señaló en RPP.

Postura

Por su parte, el expresidente del TC Ernesto Álvarez Miranda, pese a que no descartó esta situación, consideró que es "complicado" y "poco probable políticamente" que el Tribunal se pronuncie en este sentido, debido a que un eventual fallo del TC a favor del Congreso disuelto podría presentarse en un plazo máximo de dos meses, tiempo suficiente para cancelar los comicios extraordinarios.

Por ello, afirmó que "lo más seguro es que el TC pondere su sentencia".

"Si el pleno del Tribunal decide apurar la sentencia, ¿puede salir en dos meses y revertir las cosas a su estado original? Sí, es posible. No habría un daño grave ni a la democracia ni a nadie", manifestó a este diario.

También consideró que la respuesta que emita el TC sería "fundamental" debido a que no existieron causales para la disolución del Congreso y la vacancia del presidente Martín Vizcarra. "Hay varios errores que el Tribunal va a tener que corregir y establecer cómo debe obrarse en el futuro", recalcó.