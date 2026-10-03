La corrupción y el crimen organizado aparecen como dos de los principales focos de preocupación para los peruanos, según el informe 2026 del Latinobarómetro, una encuestadora que mide la percepción de la ciudadanía sobre aspectos gravitantes de la vida de un país en América Latina.

En el caso del Perú, el estudio muestra un escenario marcado por la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y por el pesimismo respecto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Corrupción

Así, solo el 18% de los peruanos considera que se ha avanzado “mucho” o “algo” en la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado durante los últimos dos años.

Se trata del porcentaje más bajo entre los países incluidos en la medición, frente a un promedio regional de 34%.

El resultado coloca al Perú por debajo de Brasil (22%), Venezuela (26%) y Argentina (26%). En el otro extremo, El Salvador, que preside Nayib Bukele, un 73% de ciudadanos percibe que sí hay avances en la reducción de la corrupción.

En general, el informe señala que la percepción de avances en esta materia se mantiene baja en la región y advierte que las acciones de los gobiernos no necesariamente se han traducido en resultados concretos.

“Son muchos los presidentes de la región que han declarado la guerra a la corrupción, pero, como vemos, el impacto de ello es escaso”, sostiene Latinobarómetro.

El estudio también advierte sobre la relación entre corrupción y política. Señala que las acusaciones y condenas por corrupción no necesariamente constituyen un obstáculo para llegar a la presidencia y menciona al Perú, Panamá y Honduras como ejemplos.

Crimen

La percepción es todavía más negativa cuando se pregunta por la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El 67% de los peruanos considera que el país está perdiendo frente a estos fenómenos, porcentaje que ubica al Perú en el segundo lugar de la región, detrás de Chile, con 68%. El promedio latinoamericano es de 47%.

En el Perú, solo 6% considera que se está ganando la lucha, mientras que otro 23% sostiene que no es posible derrotar al narcotráfico y al crimen organizado.

En conjunto, el 90% se ubica entre quienes expresan una visión pesimista sobre la capacidad del Estado peruano para enfrentar esta problemática.

En contraste, en El Salvador, 75% considera que se está ganando la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Latinobarómetro señala que la migración y el crimen han pasado a constituir problemas que trascienden las fronteras nacionales y que existe en la región la percepción de que “no es posible ganar la batalla”.

Víctimas

El problema tampoco queda solo en la percepción. El 32% de los peruanos afirma que él o algún familiar fue asaltado, agredido o víctima de un delito durante los últimos 12 meses.

Perú aparece junto con Uruguay en el segundo lugar de la región en este indicador, solo detrás de Ecuador, que registra 37%. El promedio latinoamericano es de 24%.

En otras palabras, uno de cada tres peruanos encuestados reporta que él o un familiar fue víctima de un delito durante el último año. La cifra supera en ocho puntos porcentuales el promedio regional.

El informe pone especial énfasis en este indicador y advierte sobre los países en los que alrededor de un tercio de la población declara haber sido víctima de un asalto, agresión o delito.

El documento plantea que estos resultados obligan a revisar cómo se enfrenta este problema y cómo se puede combatir la delincuencia sin afectar las instituciones democráticas.

En conclusión, tres indicadores muestran un escenario negativo para el Perú. Apenas 18% percibe avances en la reducción de la corrupción, 67% cree que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y 32% reporta que él o un familiar fue víctima de un delito.