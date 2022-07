Después de varios intentos, el Gobierno oficializó ayer la polémica designación de Soria con la anuencia del presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa.

Las intenciones del jefe de Estado surgieron en abril. El Comercio reveló que el 4 de ese mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió un memorando para solicitar que Soria sea la nueva embajadora de Perú en Noruega.

La espera fue larga, pero ayer se logró el cometido.

Soria es una docente de 62 años que en la campaña electoral se desempeñó como coordinadora política en Suecia, país donde reside. Allí recolectó firmas para el cambio de Constitución.

En su hoja de vida registra estudios técnicos en Industria del Vestido -CEO “Nicolás de Piérola”- y diseño arquitectónico en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta (no concluido).

No obstante, Soria no aparece en los registros de la Sunedu, es decir, no tiene título universitario.

Según el registro de visitas a Palacio, ella ingresó hasta en ocho ocasiones entre el 12 y el 22 de agosto del año pasado. En varias ocasiones acudió con Giuliana Roncalla Martin, cuñada del presidente Castillo, y con la primera dama Lilia Paredes.