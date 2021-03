El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró este jueves que con su vacunación en Estados Unidos el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, evidencia que tenía miedo de contagiarse, por lo que consideró que si gana los comicios tendrá “miedo para tomar decisiones”.

Urresti dijo creer que el economista no ha mostrado el “valor y coraje” requerido en quien “aspiras a ser” presidente de la República.

“Si aspiras a ser el capitán del barco, te tienes que portar como tal. No puedes mostrar tus temores. Si tiene miedo de enfermarse, va a tener miedo para tomar las decisiones que beneficien a la población”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“No me interesa si le quitó o no la vacuna a alguien, en principio en Estados Unidos son gratuitas, él no ha ido a comprar una vacuna, a alguien le ha quitado la vacuna, el problema aquí es diferente. Él quiere ser presidente del Perú y para serlo se necesita valor, se necesita coraje, se necesita ser leal con los peruanos”, señaló.

Este miércoles, Hernando de Soto confirmó que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en uno de sus viajes a Estados Unidos.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, expresó a su llegada a Cusco.

En otro momento, Urresti aseguró que de ganar los comicios, será el último en vacunarse contra la COVID-19 porque “es lo que hace el capitán de un barco, es el último en salir”.

“El presidente debe dar la vida por la familia y mi familia va a ser el Perú a partir del 28 de julio, entonces, cómo me voy a salvar yo y después voy a ofrecer que voy a vacunar a la gente hasta diciembre”, manifestó.

“Vamos a realizar la movilización logística más grande de la historia del Perú y vamos a lograr vacunar a todos hasta el mes de diciembre. Una vez que sepa que todos están vacunados, me vacunaré yo. Eso es lo que hace el capitán de un barco, es el último en salir”, remarcó.

