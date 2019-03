Úrsula Letona asegura que sigue alejada de Fuerza Popular, pero "cerca" a Keiko Fujimori (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La parlamentaria Úrsula Letona manifestó que no tiene intenciones de retirar su renuncia que presentó ante su entonces bancada de Fuerza Popular pero anunció que continuará apoyando a Keiko Fujimori.

"En este momento no he pensado en retirar (la renuncia), sigo alejada de la bancada y del partido pero, como siempre lo he dicho, seguiré cerca a Keiko Fujimori", sostuvo.

Letona también señaló que hasta la fecha no ha recibido por parte del vocero del fujimorismo, Carlos Tubino el llamado para tratar este asunto. Por ello, indicó que acudirá este martes a la reunión de la bancada de Fuerza Popular donde se abordarán diversos asuntos de importancia. Ella precisó que pese a ya no ser parte de la bancada 'naranja', a veces sigue siendo invitada a sus reuniones.

Consultada respecto a cuando definirá, finalmente, esta situación, aseguró que esto se conocerá en los próximos dias. "Se va a definir en los próximos días y espero que este tema puede llegar a una solución final. Estoy esperando que se me notifique qué ha pasado con el proceso administrativo que se instauró respecto a la denuncia de la congresista Yeni vilcatoma (en mi contra)", expresó.

En otro momento dejó entrever que no sigue siendo parte del fujimorismo porque, incluso, ha votado en algunas ocasiones de manera distinta a sus colegas de Fuerza Popular.