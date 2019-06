Úrsula Letona: "Nunca he visto que Pedro Chávarry haya beneficiado a Keiko Fujimori" (VIDEO)

La congresista Úrsula Letona aseguró que en el chat revelado por Panorama, donde aseguró que debían garantizar de que el fiscal supremo Pedro Chávarry llegue a juramentar como titular del Ministerio Público, se refería a que la bancada de Fuerza Popular no iba a intervenir en un "cargamontón".

"Exactamente era a que él pueda juramentar sin que haya interferencia del Congreso o de otro poderes. Recordemos que desde un inicio fue cuestionado por esta famosa reunión y lo que nosotros dijimos, y se lee claramente, se refiere a que no vamos a intervenir en el cargamontón que se le estaba haciendo al señor Chávarry", expresó a Canal N.

Asimismo, aseguró que nunca ha visto que Chávarry haya beneficiado a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando asumió la titularidad del Ministerio Público.

"Lo que venga a (Subcomisión de) Acusaciones Constitucionales, yo no soy miembro, o lo que venga a la Comisión Permanente yo votaré de acuerdo a los indicios razonables que mantenga la denuncia. Si en la denuncia y en el informe se demuestra que el señor Chávarry ha cometido un delito, no tengo ningún problema en votar a favor. Nunca he visto que el señor Chávarry haya beneficiado (a Keiko Fujimori)", expresó.

[EXCLUSIVO] Úrsula Letona: "Nunca he visto que Pedro Chávarry haya beneficiado a Keiko Fujimori" https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/HE2FPh84tL — Canal N (@canalN_) 17 de junio de 2019

ESTA FUE LA CONVERSACIÓN REVELADA

-Úrsula Letona: "Tenemos que garantizar que Pedro Chávarry llegue y que en el Poder Judicial no asuma (César) San Martín; quiere entrar en reorganización".

-Luz Salgado: "Ojalá que a Pedro Chávarry no le saquen nada".

-Úrsula Letona: "Ya sería el colmo".

-Karina Beteta: "Estoy segura que le sacarán algún audio; recuerden que esto fue orquestado por (Gustavo) Gorriti y Pablo Sánchez".