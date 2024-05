La tarde de este miércoles 29 de mayo, el periodista Mauricio Fernandini fue excarcelado del penal Miguel Castro Castro por orden del Poder Judicial.

Al comunicador se le vio tranquilo, sin embargo, no dio muchas declaraciones a la prensa por el caso Sada Goray, donde es investigado por el presunto delito de colusión agravada.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes y con muchas personas que me han acompañado en los últimos meses de mi vida. Me han hecho llegar manifestaciones de afecto a través de cartas, libros, estampas, rosarios. Realmente he sido un hombre afortunado porque en estos meses he estado acompañado y lleno de afecto”, expresó.

“Del caso no me puedo manifestar, de eso se encargan los abogados”, agregó Fernandini.

Mauricio Fernandini salió en libertad: así fue su salida del penal Castro Castro

Fernandini subió a bordo de un vehículo de lunas polarizadas. No obstante, indicó brevemente que está a disposición de la justicia y así seguirá siendo.

“Yo estoy siempre a disposición de la justicia, así ha sido desde el primer día y así seguirá siendo. El tiempo en prisión ha sido realmente enriquecedor, aleccionador, de mucho crecimiento personal y yo soy un agradecido con la vida. Si la vida te pone elecciones, aprovéchalas al máximo y en eso he estado”, sentenció.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada por mayoría la apelación que presentó la defensa de Fernandini Arbulú, revocando así una resolución de enero que había rechazado previamente el cese de la prisión preventiva.

Fernandini tendrá comparencencia con restricciones, además, pagará una caución ascendente al monto de S/30.000. También deberá comparecer cada 15 días al juzgado para informar de sus actividades y pasar el control biométrico.

Salida del penal castro castro del periodista Mauricio Fernandini. Fotos: Hugo Perez / @ PHOTO.GEC