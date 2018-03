Vacancia de PPK: Martín Vizcarra niega que se haya reunido con Fuerza Popular

Síguenos en Facebook y YouTube

El primer vicepresidente Martín Vizcarra negó hoy que se haya reunido con representantes de Fuerza Popular ni con la lideresa de este partido, Keiko Fujimori, para evaluar el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que se verá mañana en el Congreso.

Según un reporte de "ATV Noticias", que da cuenta de una conversación entre el embajador en Canadá y la periodista Milagros Leiva, Vizcarra confirma que mantuvo un diálogo con el congresista oficialista Gilbert Violeta.

La víspera, Violeta aseguró que se comunicó con el vicepresidente para pedirle que se pronuncie sobre las especulaciones que lo vinculaban con Fuerza Popular.

“Él me ha ratificado que está trabajando coordinadamente con el presidente de la República. Él dice que expresa su lealtad al presidente y que está cumpliendo sus funciones como embajador”, dijo.

Vizcarra, de acuerdo al noticiero, le comentó a Violeta que el único congresista con el que conversó fue con Salvador Heresi y señaló que conversó con el presidente sobre la situación política hace unas semanas.

“Sobre la situación actual, tuve una amplia conversación con el presidente hace tres semanas, que estuve en Lima. Aparte de él, no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político. Actualmente estoy abocado a mi función de embajador”, señaló.

Al ser consultado sobre las posibles reuniones con Fuerza Popular o Keiko Fujimori, el Vizcarra afirmó: “No. Con nadie más, con la Sra. Keiko hablé la última vez en Palacio acompañando al presidente el año pasado”.