Un nuevo incidente se produjo en el Legislativo, en el marco del debate de la vacancia presidencial, luego que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señalara que posiblemente no existan votos suficientes para la destitución de Pedro Castillo debido a las negligencias de algunos congresistas.

Durante su intervención ante el Pleno, el parlamentario consideró que la posición de diversos legisladores es parte de una estrategia del Gobierno para evitar la destitución de Castillo Terrones.

“Puede que no haya los votos (para la vacancia), porque hay congresistas que ya decidieron sus votos a cambio de obras y no sé qué más. Esa es la forma y la estrategia. No he mencionado a nadie, si alguien se siente aludido es su problema”, expresó.

De inmediato recibió la respuesta de algunos congresistas, principalmente del legislador Germán Tacuri (Perú Libre), quien consideró que se estaba faltando el respeto no solo a ese poder del Estado, sino a la propia presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva.

Ante ello, la presidenta del Poder Legislativo exhortó a Guerra García a retirar lo dicho e instó a los demás congresistas a evitar frases agraviantes para evitar dilatar más el debate en el hemiciclo. El vocero de Fuerza Popular aceptó.

“No sé qué parte de posiblemente no se entiende. Posible es una posibilidad. Posiblemente no entiende muy bien lo que yo digo y en base a esa posibilidad lo retiro porque quizás posiblemente se sienta ofendido con esta alusión que no le tocaba”, manifestó.