El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, se mostró confiado en que la moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo será admitida en el Congreso el próximo lunes 14 de marzo.

En diálogo con Canal N, indicó que según lo conversado con los representantes de otras bancadas respecto al segundo intento para destituir a Castillo Terrones, existirían los votos para que el mandatario acuda finalmente al Parlamento.

“Creo que los 52 votos van a existir. Tengo confianza en ello y parte de lo que hemos visto y conversado con otras bancadas”, expresó al recordar que el jefe de Estado puede enviar a su abogado para ejercer su derecho a la defensa.

Asimismo, Guerra García indicó que la moción de vacancia servirá para que Pedro Castillo dé explicaciones al país sobre las diversas denuncias en su contra, como las reuniones en la vivienda de Sarratea y la supuesta mafia en el Gobierno.

“Perder batallas o combates democráticos no me parece frívolo. Creo que va asentando algunas cosas: uno el intento de que el presidente dé explicaciones, porque le huye a la prensa, huye de declaraciones, no se manifiesta, ataca todo el tiempo y la ciudadanía quiere saber mucho”, subrayó.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso realizará una nueva sesión este lunes 14 de marzo desde las 9:00 a.m. para consultar la admisión de la moción multipartidaria de vacancia contra Castillo Terrones.

Se requieren 52 votos para continuar con el proceso de destitución. En caso de conseguirlos, el Parlamento deberá convocar a otra sesión para la presentación de Castillo o su abogado, a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Tras la exposición, el Pleno somete a votación la moción, se necesita 87 votos para declarar la vacancia del jefe de Estado.

La moción de vacancia es promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular) y cuenta con las firmas por 50 legisladores de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.