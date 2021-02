El caso “Vacunagate” continúa en investigación desde el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría. No obstante, desde la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud el informe sobre el caso se presentó el último jueves. El presidente de dicho grupo de trabajo, Fernando Carbone, dio detalles sobre las indagaciones.

En diálogo con Exitosa, Carbone reveló que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, recibió varias veces la propuesta de vacunarse contra la COVID-19 de Sinopharm, pero se negaba a hacerlo, pero al final cedió.

“Ella, a través del doctor Carlos Castillo, solicita o acepta (vacunarse) finalmente, ya que aparentemente durante todo el tiempo se le ofrecía y ella decía no, no, no, no, no. Es muy difícil entender las circunstancias que la abrumaron finalmente cuando decide decir sí”, sostuvo.

Carbone añadió que tras las negativas y la final aceptación de la extitular del Minsa, se acordó que la inmunización se daría en su vivienda.

“Se coordina para que vayan a su domicilio. Es allí donde ella recibe la vacuna a candidata. Esa fue la forma”, manifestó

Asimismo, reveló que conversó con Mazzetti cuando se supo que ella había sido inoculada con las dosis de Sinopharm y en el momento en que se iniciaron las investigaciones de la comisión que lideró.

“Y luego, al inicio (de las investigaciones), cuando ella fue a hacer su entrega de descargo y todo, solo nos cruzamos y yo la saludé. Le dije ‘hola Pilar’, y ella me dijo ‘Fernando, haz lo que tienes que hacer’. Y eso hemos hecho, y bueno, es muy duro”, comentó.

Finalmente, pidió que la pasión no lleve a “juzgar a todos por igual”, puesto que “son responsabilidades diferentes”. El documento de la comisión investigadora revela que fueron 470 las personas vacunadas de forma irregular.