El congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó que este lunes su grupo de trabajo verá las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427 por la vacunación irregular de exministros y altos funcionarios contra el COVID-19, caso conocido como el ‘Vacunagate’.

Mediante su cuenta de Twitter, el legislador detalló que la sesión iniciará a las 8 a. m. y se debatirán los casos del expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores). Agregó que las partes ya han sido notificadas de esta sesión.

“Mañana lunes 22 de marzo a partir de las 8:00 horas se realizará la audiencia de las DC 423 y 427 seguida contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete por presunta infracción constitucional en el uso irregular de vacunas”, escribió.

“Todas las partes tanto denunciadas y testigos han sido debidamente notificados con antelación dentro del Juicio Político seguido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso Vacunagate”, agregó.

Todas las partes tanto denunciadas y testigos han sido debidamente notificados con antelación dentro del Juicio Político seguido ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso #VacunaGate. 2/2 — Carlos Pérez Ochoa (@cperezperu) March 21, 2021

El último viernes, el exmandatario Vizcarra pidió que se reprograme esta sesión debido a que no se está respetando el debido proceso al no darle plazo para conocer el Informe de Determinación de los Hechos y Pertinencia de las Pruebas (IDHyPP) y poder absolverlo.

“Se entiende las ansias que el Informe Final sancionador ya preconcebido por la Subcomisión se quiera emitir antes de los comicios electorales, pero ello no es óbice de que se afecte las mínimas garantías en el proceso; incluso si desean sancionarme a priori, esfuércense por disimular sus intenciones guardando mis derechos fundamentales”, acotó.

Además, para esta sesión se citó al presidente Francisco Sagasti, a fin de que responda sobre las circunstancias en las que tomó conocimiento sobre la vacunación de sus exministras. Sin embargo, el jefe de Estado envió el último viernes un documento a Pérez Ochoa anunciando que no se presentará pues ya otorgó la información que se le ha pedido.

“Es absolutamente falso que haya autorizado o dado mi consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona”, se lee en el oficio.

“Me excuso de asistir a la sesión a la que se me cita en la medida que, a través de esta comunicación, estoy brindando la información solicitada. Las circunstancias en las que fui informado de la irregular vacunación de dichos exfuncionarios es de conocimiento público y no tengo información adicional que aportar en esta investigación”, agregó.

Días atrás, la exministra Astete aseguró, en un documento enviado a la subcomisión, que Sagasti le dio su consentimiento para ser vacunada con la dosis de Sinopharm e indicó que la exministra de Salud Pilar Mazzetti estuvo presente cuando le explicó al mandatario por qué quería inmunizarse.

Sin embargo, la Presidencia de la República negó que el Jefe de Estado haya autorizado o dado su consentimiento a la vacunación irregular contra el COVID-19 de su entonces ministra de Relaciones Exteriores.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra: ¿Qué medidas deberá cumplir tras rechazarse prisión preventiva en su contra?