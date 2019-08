César Vásquez: "Si no ocurría conflicto en Tía María, no sabía el nombre del ministro de Energía"

Síguenos en Facebook

César Vásquez, congresista de Acción Popular, lanzó duras críticas contra el Gabinete Ministerial por no estar en "comunicación permanente" con la población y enfocarse solo en aspectos técnicos.

En entrevista para Canal N, señaló que "hay que saber también reconocer que este Gabinete no está dando la talla. Hay que ver que los ministros no tienen la experiencia ni el peso político para hacerse respetar y escuchar".

El legislador se refirió al conflicto Tía María y consideró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, está dejando "sin piso" a sus ministros porque tiene una actitud "dictatorial" o "porque ve que hay poca respuestas".

"La gente quiere a los políticos que generen respeto. Van ministros que solo tienen el título ahí de ministros, pero que no los conoce nadie. Yo mismo si no es porque sucede este conflicto, no sabía el nombre del ministro de Energía y Minas. Son perfectos desconocidos", afirmó.

César Vásquez se ratificó en que le hubiese gustado ver al mandatario "con los mismos huev..." con los que anunció el proyecto de adelanto de elecciones generales al 2020, para solucionar el conflicto Tía María.

Según dijo, se refiere al coraje "que ponen las gallinas" y al que el presidente Martín Vizcarra "mostró muy bien el 28 de julio" cuando brindó su mensaje a la Nación ante el pleno del Congreso.

"Ese mismo coraje, valor, firmeza, debió mostrarla en Arequipa para defender la seguridad jurídica, el principio de autoridad (...) Creo que él no debió quemar etapas y exponer a la figura presidencial. Acá lo que tenemos que entender es que él representa a la nación", enfatizó.