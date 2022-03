Este lunes 21 de marzo vence el plazo para que el Despacho Presidencial entregue el reporte de las personas con las que el presidente Pedro Castillo sostuvo diversas reuniones soterradas en una vivienda particular de Breña.

Como se conoce, el 10 de marzo de 2022, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Minjus, emitió una resolución ordenando al Despacho Presidencial cumplir con esta obligación legal.

Defensoría

Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió en un comunicado que “el mandatario, a la fecha, no ha indicado expresamente que cumplirá con la decisión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que exige al despacho presidencial reportar qué reuniones habría sostenido en la vivienda del pasaje Sarratea , en el distrito de Breña”.

“En su discurso ante el Congreso (el martes), el presidente ha dicho que no blindará a ningún corrupto.

Sin embargo, su gestión se ha caracterizado por una consistente falta de transparencia”, señaló la Defensoría.

Integridad

Sobre el particular, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello considera que el Despacho Presidencial tiene la obligación legal de informar sobre las personas con las que el mandatario se reunió en la casa del pasaje Sarratea.

“La información es pública, la agenda del presidente es pública, las reuniones del presidente debieran ser públicas”, comentó para Correo.

“En estricto, el Tribunal de Transparencia ha demostrado que la institucionalidad en el Perú, aunque precaria, existe, funciona, cuando los funcionarios públicos tienen el valor de hacer lo correcto. Porque eso es lo que ha pasado en este caso”, añadió.

Jorge Fernando Lazarte, el presidente del Movimiento Integridad por el Perú, entidad que promovió el recurso de apelación, dijo a Correo: “Yo esperaría que el presidente cumpla con la ley y actúe con integridad. Lo que vaya a hacer el presidente depende de él”.

Remarcó que el Despacho Presidencial está en la obligación de tener una agenda clara y detallada: “Y, si no hay una lista, la tienen que hacer. El hecho de que las reuniones no se hayan llevado dentro de Palacio no significa que esas reuniones no existan”.













