Delcy Rodríguez: "PPK pasará al basural de la historia"

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y excanciller, Delcy Rodríguez, celebró la dimisión del presidente saliente, Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) tras el escándalo de los "kenjivideos" que mostraban la supuesta compra de votos en contra de la vacancia que estaba programada para este jueves.

A través de un mensaje en cuenta de Twitter, la alta funcionaria en el gobierno de Nicolás Maduro comentó en tono de burla y con duros calificativos que la renuncia de PPK iniciaba un proceso de "recomposición moral de América Latina".

Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski era uno de los principales opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los momentos más tensos se vivió el pasado 13 de febrero, cuando el gobierno de Kuczynski le retiró la invitación a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Lima y se dijo que no permitirían el ingreso de Maduro al país.

Maduro no ingresaría

El lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, anunció que el Gobierno trabajó una serie de medidas administrativas a fin de que se respete la decisión de Kuczynski y no se permita la llegada de Maduro. “Perú es el país anfitrión y es quien decide a quién invita y a quién no. Perú le retiró la invitación en febrero y por tanto no va a ingresar a la Cumbre. Tampoco debería ingresar al país porque los presidentes no ingresan sin invitación", afirmó.