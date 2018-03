Verónika Mendoza: "Vizcarra debe llamar a nuevas elecciones generales"

Síguenos en Facebook y YouTube

La lidereza del Nuevo Perú, Verónika Mendoza, pidió al primer vicepresidente Martín Vizcarra que convoque a nuevas elecciones generales, además de un cambio de constitución y que el renunciante mandatario sea vacado.

"PPK no es una víctima y debe ser vacado por corrupto y por inmoral", sostuvo la exparlamentaria, añadiendo que el saliente presidente "es el más grande lobbista de la historia reciente". Asimismo, pidió a Vizcarra que "impulse una reforma política profunda", por lo cual pidió el cambio de la que denominó "constitución fujimorista", "para que estas nuevas elecciones puedan ser de verdad y no repitamos la chanchita de la CONFIEP", en referencia a las declaraciones de Jorge Barata.

Mendoza sostuvo que cuando Vizcarra asuma la presidencia, deberá cumplir con tres tareas: "1. [Establecer] garantías de lucha contra la corrupción; 2. Reactivación de la economía y el empleo; y 3. La convocatoria a elecciones generales".

Mendoza indicó que la crisis política que vive el Perú "no se resuelve con la salida de Kuczynski". También, sostuvo que desde su agrupación política esperan que pronto se confirme el impedimento de salida del país que la Fiscalía solicitó en contra del aún mandatario.

"La última vez que un presidente tuvo que dejar el cargo por corrupto terminó fugándose", sostuvo Mendoza.

Por su parte, la legisladora Tania Pariona señaló que su bancada respetará la decisión de que Martín Vizcarra suceda al aún presidente Pedro Pablo Kuczynski y que está nueva gobernabilidad retome los temas pendientes, tales como la reconstrucción del país.

“Se deben solucionar las demandas sociales como la crisis agraria que se viene siente en arias regiones del país e iniciar algunos procesos de reformas transparentes”, indicó Pariona.

La legisladora sostuvo que la posición de Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, es que hayan nuevas elecciones pero que tienen que ser con reglas de juego claras. “Se debe evitar que el dinero sucio siga financiando la postulación de candidatos o siga siendo el soporte de los partidos políticos (...)quiero valorar la posición de la ciudadanía de a pies, que todos se deben ir y que hayan nuevas elecciones”, manifestó la izquierdista.

En otro momento, señaló que su bancada objeta la carta de renuncia del presidente Kuczynski,ya que sale mencionando que no hubo un Congreso que no le permitió trabajar. “En realidad el mismo ha generado la crisis, creo que renunciar en esos términos, termina acrecentando la crisis porque tiene un mandatario que no reconoce sus errores”, indicó Pariona.