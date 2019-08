Vicente Zeballos: Adelanto de elecciones tiene respaldo de la población

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, dijo que el pueblo se da cuenta que la confrontación política no puede continuar. (Foto: GEC)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, destacó que la aprobación a la propuesta del adelanto de elecciones -anunciada por el presidente Martín Vizcarra durante el mensaje a la Nación- llegue al 75%, según la más reciente encuesta de Ipsos para El Comercio y América Televisión, y la consideró como una muestra de la legitimidad que tiene la iniciativa.

"(La encuesta) es una lectura positiva y constructiva que le da legitimidad a la iniciativa del Poder Ejecutivo respecto a no solo el mensaje, sino a través de la iniciativa de la reforma constitucional planteada. Implica un reconocimiento a que esta confrontación entre poderes del Estado no puede continuar", dijo en una entrevista a Ideeleradio.

Vicente Zeballos señaló que las cifras del sondeo de Ipsos es un reflejo de que cómo la ciudadanía percibe a sus políticos, algo que requiere ser atendido por medidas más fuertes que un "mea culpa" de parte del Ejecutivo y del Congreso.

"Más allá del mea culpa, es hora de sentarse y mirar en frío qué estamos haciendo por el país, si estamos avanzando, detenidos o generando espacios de entendimiento y no descuidar un espacio fundamental que es la ciudadanía. Ahora dirán que esta es la cifra que esperaba el Gobierno, pero hay que ir más allá de ello. Es el reflejo de la percepción ciudadana de cómo se está percibiendo a sus políticos", manifestó el ministro.

Vicente Zeballos aseguró que el Ejecutivo no dejará de insistir en que la reforma constitucional para el adelanto las elecciones sea sometida a un referéndum, aunque saludó que ya estén surgiendo opiniones en el Congreso sobre un posible adelanto de legislaturas para aprobar el proyecto solo en el Congreso.

"Es importante la participación ciudadana a través de un referéndum porque no solo da legitimidad, sino que da la oportunidad democrática de participar en las grandes decisiones. Segundo, hay que ver (el referéndum) como una posibilidad, no hay que hacer un cierra puertas total. Tercero, impulsamos el proyecto y hemos planteado el referéndum, no vamos a renunciar a ese espacio, pero estamos en la fase inicial del proceso", acotó.

Niega renuncia de Vizcarra

El ministro Vicente Zeballos dijo que entre todas las posibilidades que evaluó Martín Vizcarra antes de plantear el adelanto de elecciones se descartó la vía de la renuncia, tal y como está exigiendo la oposición de Fuerza Popular, el Apra y otras bancadas.

"(La renuncia de Martín Vizcarra) delo por descartado. Se han evaluado distintos escenarios y la posibilidad de una renuncia y acudir a la llamada sucesión presidencial para que finalmente tenga que asumir la vicepresidenta (Mercedes Araoz) y el presidente del Congreso (Pedro Olaechea) está descartado. El escenario adecuado es el proceso que estamos impulsando", aseguró.

En esa línea, dijo esperar que haya un restablecimiento de la confianza entre Mercedes Araoz y Martín Vizcarra, luego que la vicepresidenta cuestionara al presidente por no haberle avisado con antelación que iba a plantear el adelanto de elecciones.

"El presidente, como primera autoridad del país, tiene el absoluto derecho de tomar decisiones y para eso él vio su espacio de comunicación. Es su derecho (...) El momento está un poco crispado y magnifican desplantes, que si la saludó o no la saludó (...) pero el distanciamiento tiene que tratar de corregirse y entiendo que esto más temprano que tarde va a solucionarse", estimó Zeballos.