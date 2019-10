Zeballos sobre captura de Edwin Donayre: “Nadie está exento de la acción de la justicia”

Síguenos en Facebook

El primer ministro, Vicente Zeballos, resaltó la labor policial que permitió anoche la ubicación y captura del excongresista de Alianza Para el Progreso Edwin Donayre, en Puente Piedra.

"Nadie está exento de la acción de la justicia. Segundo, quiero reconocer el esfuerzo que puso la Policía Nacional, especialmente para lograr la detención de una persona que no es cualquier ciudadano, no solo es excongresista, sino que por su formación militar conoce la estrategia militar", declaró el premier en Radio Nacional.

"Saludo lo que se ha logrado, lo cual trasmite confianza a la ciudadanía", dijo Zeballos al recordar que el Poder Ejecutivo planteó ante el Congreso un proyecto para modificar la inmunidad parlamentaria y que esta sea regulada por un ente ajeno, como el Poder Judicial.

“En el caso de (Edwin) Donayre, en una primera oportunidad (el levantamiento de inmunidad) fue rechazado y se persistió. Edwin Donayre evadió la acción de la justicia y por eso se dictaron los mandatos de detención”, indicó.

“El Poder Ejecutivo impulsó un proyecto, no para eliminar la inmunidad, sino para que sea competencia de un órgano ajeno al Parlamento que tenga un rol objetivo e imparcial. La propuesta comprometía al Poder Judicial [...] No hablamos de eliminarla, sino de corregirla, que sea un mecanismo eficaz y no sea malentendida como una especie de persecución contra actores políticos”, agregó Vicente Zeballos.