La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió ayer la sentencia de esa institución que permitió liberar al exjefe de Estado Alberto Fujimori de una pena de 25 años de cárcel en Barbadillo (Ate).

Todo comenzó cuando se le preguntó por la controversia del indulto humanitario a Fujimori que se le otorgó en 2017 en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y también si el exreo debía pedir perdón a sus víctimas por el caso de Barrios Altos y la Cantuta.

Al respecto, indicó lo siguiente: “Considero que expresar el perdón no entra dentro del indulto que hemos concedido. El señor Toledo liberó a más de 2 mil terroristas. Yo no he escuchado que se le exigiera a esos terroristas indultados que pidieran perdón a los familiares de sus víctimas”,

Agregó que se les otorgó el indulto y salieron, y que al respecto opinaba que así como en casos similares de Fujimori, una vez indultados, “tendrán que hacer lo que la conciencia considere que tienen que hacer”.

El perdón. De otro lado, la magistrada refirió que las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta no deben tener más privilegios sobre otros deudos por el terrorismo.

“No me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan más privilegios sobre los demás. (...) A ellos se les menciona en medios y no escucho lo mismo sobre otros miles de familiares campesinos”, manifestó.